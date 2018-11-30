Португалия: «Звуки осени» от «Русской волны»

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: «Звуки осени» от «Русской волны»

Ассоциация «Русская волна» провела музыкально-литературный вечер «Звуки осени».

 

Мероприятие познакомило местную публику с русской поэзией и творчеством наших соотечественников, проживающих на Мадейре.

В программе звучали волшебная музыка арфы и стихотворения таких классиков, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, декламируемые детьми.

На концерте также выступили португальские студенты, изучающие русский язык с преподавателями Ассоциации. А главным сюрпризом вечера стало выступление Светланы Кузнецовой (сопрано). Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных исполнила две музыкальные композиции: Метнер «Цветок» и Рахманинов «Я жду тебя» (партию фортепиано исполнила Ирина Козина, профессор Консерватории профессиональной школы искусств Мадейры).

Другим приятным моментом вечера стала дегустация: блюд русской кухни. После концерта все гости имели возможность отведать традиционные блюда русской кухни, приготовленные членами и друзьями Ассоциации. Мероприятие вызвало восторг не только у гостей из Португалии и Венесуэлы, но и у семей соотечественников, которые были рады собраться вместе и послушать звуки осени.

«Русская волна» была создана в апреле 2017 года как благотворительная культурно-образовательная ассоциация. Одна из ее задач - это сохранение и поддержка русского языка и культуры за рубежом.

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