Португалия: экономика показала второй по величине рост в ЕС

Это был второй по величине рост среди стран ЕС во втором квартале 2021 года, который уже был отмечен возобновлением активности в соответствии с данными, опубликованными Евростатом.

Быстрее Португалии за это время росла только Ирландия: 6,3%. На «пьедестале почета» финишировала Латвия (4,4%), за которой следует Эстония (4,3%).

Если смотреть на средний показатель по ЕС, то во втором квартале 2021 года ВВП в ЕС увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается занятости во втором квартале, Португалия также занимает высокое место в таблице. Доля занятых выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что является четвертым по величине приростом среди государств-членов, согласно данным Европейского статистического управления.

Наибольший рост был зарегистрирован в Латвии (5,7%), Греции (2,8%) и Дании (1,9%).

По оценкам Евростата, во втором квартале 2021 года в ЕС было занято 207,5 млн человек, из которых 159 млн - в еврозоне.