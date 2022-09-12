Португалия: INE пересматривает низкую августовскую инфляцию до 8,9 процента

Годовое изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) в августе составило 8,9%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце, сообщил 12 сентября Национальный статистический институт (INE).

«Округленный до одного десятичного знака, этот показатель ниже на 0,1 процентного пункта, чем значение быстрой оценки, опубликованной 31 августа, хотя фактически разница составила всего 0,03 процентного пункта», - также заявляет INE.

Базовый показатель инфляции (ИПЦ без учета необработанных продуктов питания и энергии) зафиксировал изменение в годовом исчислении на 6,5%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в июле.

По данным INE, «это самое высокое значение, зарегистрированное с марта 1994 года».