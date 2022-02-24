Португалия: наконец-то рост рождаемости

Четверг, 24 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: наконец-то рост рождаемости

Рождаемость в январе выросла на 13% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Директор акушерской службы больницы Санта-Мария допускает, что это может быть началом постпандемического бума рождаемости, но предупреждает, что делать выводы преждевременно.

Согласно данным Национальной программы ранней диагностики, в январе было проведено 6 482 теста стопы, что на 836 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, рождаемость в Португалии выросла примерно на 13% .

Наибольшее количество детей, прошедших скрининг, родилось в округах Лиссабона и Порту, где было проведено 1857 и 1247 тестов соответственно, за ним следуют Сетубал с 525 и Брага с 457.

С другой стороны, Порталегре (40), Гуарда (45), Браганса (46) и Каштелу-Бранку (74) были округами с наименьшим количеством изученных новорожденных.

Эта тенденция к росту рождаемости противодействует спаду, наблюдавшемуся в последние два года. 2021-й был годом наименьшего числа рождений в Португалии - менее 80 000.

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