Португалию назвали лучшей страной в мире для удаленной работы

Пандемия еще больше популяризовала то, что может стать одним из основных способов работы в будущем. Мы говорим об удаленной работе, и портал Момондо поставил Португалию на первое место в списке из 111 стран мира.

«Индекс работы в путешествиях» — так называется исследование, которое, согласно поисковой системе дешевых путешествий Момондо, будет служить ориентиром для всех цифровых кочевников.

Португалия на первом месте (100 баллов), Испания на втором (93 балла) и Румыния на третьем (92 балла) составляют подиум стран с лучшими условиями для работы во время путешествий.

Особо Португалия отмечена за лучший климат, низкий уровень преступности и относительно благоприятную стоимость жизни.

В исследовании были выбраны 111 стран с наибольшим количеством поисковых запросов о путешествиях, после чего они были классифицированы по шести категориям: расходы на поездки, стоимость жизни, здоровье и безопасность, условия для удаленной работы, социальная жизнь и климат.

Кроме того, учитывались такие факторы, как скорость интернета, цены на транспорт, ежемесячная арендная плата или стоимость номеров в отелях, средние цены на питание в ресторанах, цены на топливо и даже вакцинация против Covid-19.

Другими факторами анализа были качество коворкингов и виз для удаленной работы.

Таким образом, Португалия получила прекрасные результаты во всех категориях.

В дополнение к названному топ-3, среди 10 лучших стран для удаленной работы отмечены Мальта на 6 месте (89 баллов), Чехия на 9 (84 балла) и Германия на 10 (83 балла).

За пределами Европы топ-10 дополняют Маврикий с 4 местом (90 баллов), Япония на 5 (90 баллов), Коста-Рика на 7 (86 баллов) и Панама на 8 (85 баллов).