Португалию не рекомендуют туристам из Нидерландов

Наряду с Португалией Испания, включая испанские Канарские и Балеарские острова, и Кипр теперь также «окрашена» в оранжевый цвет, и не рекомендуется для несущественных поездок.

Нидерланды не советуют своим гражданам, вакцинированным или нет, совершать туристические поездки на материковую часть Португалии.

Как сообщает испанское агентство EFE, решение исполнительной власти Нидерландов вступает в силу 16 июля.

Все граждане Нидерландов, путешествующие по этим направлениям, должны иметь свидетельство о полной вакцинации на срок не менее 14 дней или о выздоровлении от болезни Covid-19.

В противном случае и для непривитых людей необходимо пройти отрицательный тест на Covid-19 - ПЦР (молекулярный тест), выполненный в течение максимум 72 часов, или экспресс-тест на антигены, проведенный в течение максимум 48 часов, - прежде чем вернуться на голландскую территорию.

Голландская дипломатия признает «большое влияние», которое это решение имеет среди путешественников, утверждая, однако, что стремится побороть пандемию.