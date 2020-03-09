Португалию обязали выплатить компенсацию российскому миллионеру

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушения прав властями Португалии россиянина Евгения Филькина, коллекционера предметов искусства. Его банковский счет был заморожен в связи с подозрением в отмывании денег. Теперь россиянину причитается 5 490 тысяч евро в качестве компенсации, которая Португалия обязана выплатить. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.



Напомним, Главное управление расследований и уголовных дел в 2011 году Португалии заподозрило Филькина в отмывании денег. Счет на котором находилось 2 млн евро был заморожен. Впоследствии срок блокировки счета неоднократно продлевался.



Уголовное дело было закрыто в 2014 году за отсутствием доказательств. Банковский счет был разблокирован, после чего Филькин обратился в Страсбургский суд.