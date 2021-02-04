Португалию перестали считать «полностью демократической страной»

Перестав быть «полностью демократической страной», она вернулась в категорию «несовершенной демократии» из-за ограничительных мер, введенных во время пандемии.

Отчет за 2020 год, опубликованный во вторник The Economist Intelligence Unit под заголовком «В здоровье и болезни?» ставит Португалию и Францию ​​на один уровень.

Обе страны в предыдущем выпуске превратились в «полностью демократическую страну», и теперь обе потеряли эту категорию.

В обоих случаях ограничения, введенные как способ сдержать распространение Covid- 19, объясняют падение из категории «полностью демократическая страна» в «несовершенную демократию».

Помимо отказа от демократических свобод из-за пандемии, еще одной проблемой, которая способствовала снижению среднего балла Португалии в Индексе, было сокращение парламентских дебатов и «отсутствие прозрачности в процессе назначения председателя Счетной палаты».

«Эти события, наряду с введением ограничений на передвижение, привели к падению общего балла с 8,03 до 7,90», - говорится в отчете.

С общим баллом 7,90 (из 10) Португалия сейчас занимает 26 место в генеральной классификации и 15 место в региональной классификации.

Среди семи стран, классифицируемых как «несовершенная демократия» - Италия, Мальта, Кипр, Греция и Бельгия.

В глобальном масштабе в исследовании отмечается, что в 2020 году «подавляющее большинство стран», 116 из 167 (около 70%) зафиксировали снижение общего рейтинга по сравнению с 2019 годом, при этом только 38 показали рост, а 13 сохранили свои места.