Португалию перестали считать «полностью демократической страной»

Четверг, 04 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалию перестали считать «полностью демократической страной»

Португалия выпала из этой категории «Индекса демократии», ежегодно составляемого журналом The Economist.

Перестав быть «полностью демократической страной», она вернулась в категорию «несовершенной демократии» из-за ограничительных мер, введенных во время пандемии.

Отчет за 2020 год, опубликованный во вторник The Economist Intelligence Unit под заголовком «В здоровье и болезни?» ставит Португалию и Францию ​​на один уровень.

Обе страны в предыдущем выпуске превратились в «полностью демократическую страну», и теперь обе потеряли эту категорию.

В обоих случаях ограничения, введенные как способ сдержать распространение Covid- 19, объясняют падение из категории «полностью демократическая страна» в «несовершенную демократию».

Помимо отказа от демократических свобод из-за пандемии, еще одной проблемой, которая способствовала снижению среднего балла Португалии в Индексе, было сокращение парламентских дебатов и «отсутствие прозрачности в процессе назначения председателя Счетной палаты».

«Эти события, наряду с введением ограничений на передвижение, привели к падению общего балла с 8,03 до 7,90», - говорится в отчете.

С общим баллом 7,90 (из 10) Португалия сейчас занимает 26 место в генеральной классификации и 15 место в региональной классификации.

Среди семи стран, классифицируемых как «несовершенная демократия» - Италия, Мальта, Кипр, Греция и Бельгия.

В глобальном масштабе в исследовании отмечается, что в 2020 году «подавляющее большинство стран», 116 из 167 (около 70%) зафиксировали снижение общего рейтинга по сравнению с 2019 годом, при этом только 38 показали рост, а 13 сохранили свои места.

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