Португалию посетило рекордное число туристов

Национальный статистический институт (INE) сообщил, что в 2018 году общее число туристов, прибывших в Португалию, выросло на 0,4% и достигло рекордного показателяв 12,8 млн.

Рост числа туристов в Португалии растет уже восемь лет подряд, хотя некоторые эксперты данной отрасли считают, что в 2019 году тенденция должна повернуть вспять, отчасти из-за падения у британских туристов из-за Brexit.

Глава регионального управления по туризму в Порту и на севере Португалии (TPNP) Луис Педро Мартинс заявил, что показатели относительно ночевок и гостей на 2018 год были «фантастическими». В 2018 году в регионе было зарегистрировано 7,9 миллиона проведенных туристами ночевок, что на 5 процентов больше, чем в предыдущем году, и 4,3 миллиона гостей, что на 4,63 процента больше.

По данным TPNP, в северном регионе наблюдается самый большой рост числа туристов. Мартинес заявил корреспонденту агентства Lusa News, что Всемирная туристская организация прогнозировала, что эти цифры будут сохраняться до 2030 года, пишет ТАСС.

На вопрос о том, является ли Brexit причиной беспокойства для TPNP, Педро Мартинс ответил, что это не так, указав, что Соединенное Королевство является пятым по величине источником туристов в регионе, а Испания находится на первом месте в списке.