Португалию в середине ноября может ожидать новый пик Covid-19

По словам Энрике Лопеша, профессора Института наук о здоровье Католического университета, в основе лежат принципы исследований Института показателей и оценки здоровья (IHME).

Энрике Лопеш предупреждает, что моделирование IHME указывает на второй пик в Европе между 18 и 28 ноября, а для Португалии эти даты наступят на несколько дней раньше, в середине ноября.

Тем не менее, как объясняет Энрике Лопеш, были достигнуты большие успехи в подходах врачей к интенсивной терапии с неинвазивной вентиляцией, применении лекарств и общем лечении пациентов.

В результате показатель смертности снизился и теперь составляет 216 человек на миллион.