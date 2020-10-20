Португалию в середине ноября может ожидать новый пик Covid-19

Вторник, 20 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалию в середине ноября может ожидать новый пик Covid-19

Цифры в Португалии соответствуют моделям, которые прогнозируют второй пик в середине ноября.

По словам Энрике Лопеша, профессора Института наук о здоровье Католического университета, в основе лежат принципы исследований Института показателей и оценки здоровья (IHME).

Энрике Лопеш предупреждает, что моделирование IHME указывает на второй пик в Европе между 18 и 28 ноября, а для Португалии эти даты наступят на несколько дней раньше, в середине ноября.

Тем не менее, как объясняет Энрике Лопеш, были достигнуты большие успехи в подходах врачей к интенсивной терапии с неинвазивной вентиляцией, применении лекарств и общем лечении пациентов.

В результате показатель смертности снизился и теперь составляет 216 человек на миллион.

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