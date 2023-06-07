Португалию выбирают туристы высшего класса

Среда, 07 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалию выбирают туристы высшего класса

Летом 2023 года Португалия вошла в десятку лучших международных роскошных направлений.

Таковы результаты исследования Luxury Traveler Holiday Habits 2023, проведенного путеводителем Condé Nast Johansens в январе 2023 года среди 63 000 подписчиков VIP-бюллетеня.

Респонденты из Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Франции, Греции, Ирландии, Хорватии, США и стран Карибского бассейна составили список из 10 направлений, которые в этом году примут роскошных туристов.

По крайней мере, 38% путешественников класса люкс заявили, что намерены тратить до 8000 евро за каждый период отпуска на человека, что к концу года может составить 32000 евро, исходя из тенденции предыдущих лет.

Что касается предпочтительных дат летних каникул в этом году, то большинство респондентов заявили, что запланировали отдых на сентябрь, а также на май и июнь.

То же исследование также показывает, что этим летом предпочтение отдается загородным и горным направлениям, при этом пляжные направления выбираются для более длительного пребывания, а городские направления зарезервированы для краткосрочного отдыха.

Респонденты также назвали круизы одним из лучших вариантов на лето 2023 года.

Ожидается также, что будет расти спрос на полные пакеты отдыха, включающие в себя спа-процедуры и велнес-услуги, гастрономию и энологию, активный отдых и экстремальные виды спорта.

По данным Condé Nast Johansens, что касается продолжительности поездок, 53 процента респондентов уверяют, что будут отсутствовать от семи до десяти дней за поездку.

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