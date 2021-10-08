Португалию ждет крупнейший авиационный саммит

Пятница, 08 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалию ждет крупнейший авиационный саммит

Самое значимое авиационное шоу на Пиренейском полуострове состоится в Алентежу.

Городской совет Понте-де-Сор и компания The Race снова проведут Portugal Air Summit, крупнейший саммит в области аэронавтики, обороны и космоса на Пиренейском полуострове.

В 2021 году это мероприятие снова соберет ряд ключевых организаций и деятелей в отрасли, инфраструктуре и услугах, чтобы обсудить и проанализировать авиационный сектор (пилотируемый и беспилотный), аэронавтику, космос и оборону.

Авиационный саммит Португалии пройдет с 13 по 17 октября на муниципальном аэродроме Понте-де-Сор.

Саммит будет проходить в течение 5 дней, первые 3 дня будут в основном посвящены конференциям и нетворкингам, с более профессиональной аудиторией, а затем еще 2 веселых дня с презентацией авиашоу, прохождением двух F16 и многими другими сюрпризами.

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