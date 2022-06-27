Португалию ждет снижение урожайности

Ожидается, что посевные площади картофеля и риса сократятся на 15%, как и урожайность некоторых зерновых культур.

Выращивание кукурузы увеличилось на 5%, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей страны.

Сельскохозяйственные прогнозы по яровым культурам от Национального статистического института (INE) указывают на снижение урожайности и посевных площадей различных продуктов.

К примеру, для картофеля посевная площадь которого станет на 15% меньше по сравнению с 2021 годом.

Для риса посевная площадь должна уменьшиться, как ожидается, на 5%.

Продуктивность злаков будет ниже на 10%, а в случае твердых сортов пшеницы и овса возрастет до 15%.

Падения избежали только помидоры и кукуруза. Последняя культура особенно важна для животноводства, однако аналитики считают, что грядущего увеличения посевных площадей недостаточно для удовлетворения национальных потребностей.