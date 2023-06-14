Португалию ждет уменьшение инфляции, считает ОЭСР

В отчете об обновлении экономических перспектив на 2023 год ОЭСР указывает на снижение уровня инфляции с 8,1% в 2022 году до 5,7% в 2023 году, а затем до 3,3% в 2024 году по мере стабилизации цен на энергоносители и продукты питания.

Эти прогнозы сопоставимы с 6,6% на этот год и 2,4% на 2024 год, предсказанными в отчете, опубликованном в ноябре.

Среди основных экономических институтов Совет государственных финансов (CFP) указывает на инфляцию 5,9%, Банк Португалии (BdP) 5,5%, Международный валютный фонд (МВФ) 5,7%, а Министерство финансов и Европейская комиссия - 5,1%.

Что касается «базовой» инфляции, то ОЭСР прогнозирует уровень 4,7% в этом году и 3,4% в 2024 году.

Парижское учреждение отмечает, что «бюджетные меры обеспечат некоторую компенсацию для поддержки доходов уязвимых домохозяйств, но замедлят снижение инфляции».

ОЭСР также прогнозирует, что дефицит бюджета упадет с 0,4% в 2022 году до 0,1% в этом и 2024 году, в то время как правительство указывает на дефицит бюджета в размере 0,4% в этом году и 0,1% в 2024 году.