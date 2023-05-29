Португалию ждет забастовка железнодорожников 31 мая

Арбитражный суд постановил, что минимальные услуги для забастовки CP - Comboios de Portugal в среду означают отмену около 30% для городских и региональных услуг и 25% для дальнемагистральных услуг.

Список поездов, включенных в минимальное обслуживание, можно найти на сайте CP - Comboios de Portugal.

Арбитражный суд счел, что представленное CP предложение об отмене от 50% до 75% запланированных поездов было «явно неадекватным и непропорциональным», ставя под угрозу «само понятие «минимального обслуживания»» и сокращая «продление и объем основного содержания права на забастовку».

Профсоюзы, с другой стороны, предложили минимальные услуги, которые обеспечили бы доставку всех поездов, отправившихся в путь, к месту назначения и безопасную стоянку, безопасность и техническое обслуживание оборудования и установок, если возникнет такая необходимость, а также гарантировали движение аварийно-спасательного поезда, если это окажется необходимым.

«Хотя формально забастовка ограничена 24 часами, она будет охватывать более длительный период, поскольку вступит в силу 30 мая в отношении периодов работы, которые должны закончиться только на следующий день, а для некоторых прекратится только 1 июня», - указал суд, подчеркнув, что «на практике декретная забастовка оказывает существенное влияние в течение как минимум двух дней».