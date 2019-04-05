Португалка съела бутерброд с зубочисткой и умерла

О жутком случае, который имел место в городе Коимбра, сообщает таблоид Daily Mail.

Все началось с того, что в одну из клиник Коимбры обратилась женщина, которая пожаловалась на боли в горле, пишет planet-today.ru.

Пациентка заявила, что боли появились после того, как она съела бутерброд с салями. Однако ларингоскопия, а также рентген, которые ей назначили, не позволили медикам выявить ничего подозрительного в горле пациентки. Женщине выписали антибиотики и отправили домой.

Через день ее обнаружили мертвой. Женщина лежала на полу в ванной, на ее одежде была кровь, источником которой были раны на голове. Полицейские даже подумали, что женщина стала жертвой убийства.

Но при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стал обломок деревянной зубочистки, который застрял в пищеводе и вызвал воспаление, спровоцировавшее острую сердечно-сосудистую недостаточность. Женщина потеряла сознание, упала и ударилась головой.

Журнал Journal of Forensic and Legal Medicine пишет, что это первый известный случай, когда смерть наступила из-за зубочистки, повредившей пищевод. В медицинской практике, при этом, описано достаточно много случаев, когда люди в течение длительного времени жили с самыми разнообразными предметами, застрявшими в пищеводе.