Португальская авиакомпания TAP отменит около 1 тыс. рейсов

Об этом в четверг, 5 марта, сообщает портал Sabado.

Мера затронет, в основном, европейский рынок. По словам представителя авиакомпании, в марте объем авиаперевозок будет снижен на 4%, в апреле — на 6%,

В настоящему времени в стране выявлено девять случаев заражения коронавирусом, пишет iz.ru.

Два первых случая заражения новым видом коронавируса COVID-19 были отмечены в Португалии 2 марта. Один из пациентов приехал в Португалию из Италии, второй из Испании.