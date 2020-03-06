Португальская авиакомпания TAP отменит около 1 тыс. рейсов

Пятница, 06 Март 2020 Португалия Португалия

Португальская авиакомпания TAP отменит около 1 тыс. рейсов

Португальская авиакомпания TAP отменит около тысячи рейсов из-за распространения коронавируса.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщает портал Sabado.

Мера затронет, в основном, европейский рынок. По словам представителя авиакомпании, в марте объем авиаперевозок будет снижен на 4%, в апреле — на 6%,

В настоящему времени в стране выявлено девять случаев заражения коронавирусом, пишет iz.ru.

Два первых случая заражения новым видом коронавируса COVID-19 были отмечены в Португалии 2 марта. Один из пациентов приехал в Португалию из Италии, второй из Испании.

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