Португальская авиакомпания TAP побила рекорд

Национальная авиакомпания Португалии TAP зарегистрировала в этом году «лучший август за всю свою историю» по количеству пассажиров, превысив показатель в 1,7 млн клиентов.

Это на 11,3% больше по сравнению с тем же месяцем в 2018 году, говорится в пресс-релизе авиакомпании, опубликованном сегодня.

В заявлении TAP говорится, что с начала года было перевезено более 11,3 млн клиентов, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Улучшение ситуации на бразильском рынке повлияло на увеличение количества пассажиров, перевозимых TAP, также наибольшее увеличение абсолютного значения произошло в Европе, где было перевезено более 79 тысяч пассажиров, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.

Далее следует направление Северной Америки с более чем 39 000 пассажиров и ростом на 51,7%. На рейсах из Африки TAP перевезла в общей сложности 134 000 пассажиров, что на 17,3% больше, чем в прошлом году, пишет ТАСС.

Месяц август также был месяцем, когда португальская авиакомпания перевозила больше пассажиров по маршрутам на Азорские острова и Мадейру, достигнув показателя в 165 000 пассажиров, что на 10% больше, нежели в прошлом году.

Что касается новых маршрутов, открытых TAP в этом году, они внесли вклад в размере более чем 99 000 пассажиров в течение августа: в Европе новые маршруты обеспечили более 56 000 пассажиров, в Северной Атлантике - более 29 000 и на Ближнем Востоке (Тель-Авив) - более чем 9000. TAP выполняет рейсы в 90 пунктов назначения в 36 странах, совершая, в среднем, 3000 рейсов в неделю и имея парк из 100 самолетов.