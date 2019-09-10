Португальская авиакомпания TAP побила рекорд

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португальская авиакомпания TAP побила рекорд

Август 2019 года стал рекордным для национальной авиакомпании Португалии TAP.

Национальная авиакомпания Португалии TAP зарегистрировала в этом году «лучший август за всю свою историю» по количеству пассажиров, превысив  показатель в 1,7 млн клиентов.

Это на 11,3% больше по сравнению с тем же месяцем в 2018 году, говорится в пресс-релизе авиакомпании, опубликованном сегодня. 

В заявлении TAP говорится, что с начала года было перевезено более 11,3 млн клиентов, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Улучшение ситуации на бразильском рынке повлияло на увеличение количества пассажиров, перевозимых TAP, также наибольшее увеличение абсолютного значения произошло в Европе, где было перевезено более 79 тысяч пассажиров, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.

Далее следует направление Северной Америки с более чем 39 000 пассажиров и ростом на 51,7%. На рейсах из Африки TAP перевезла в общей сложности 134 000 пассажиров, что на 17,3% больше, чем в прошлом году, пишет ТАСС.

Месяц август также был месяцем, когда португальская авиакомпания перевозила больше пассажиров по маршрутам на Азорские острова и Мадейру, достигнув показателя в 165 000 пассажиров, что на 10% больше, нежели в прошлом году.

Что касается новых маршрутов, открытых TAP в этом году, они внесли вклад в размере более чем 99 000 пассажиров в течение августа: в Европе новые маршруты обеспечили более 56 000 пассажиров, в Северной Атлантике - более 29 000 и на Ближнем Востоке (Тель-Авив) - более чем 9000. TAP выполняет рейсы в 90 пунктов назначения в 36 странах, совершая, в среднем, 3000 рейсов в неделю и имея парк из 100 самолетов.

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