Португальская «Бенфика» откроет академию в Украине

В церемонии примут участие международный посол «Бенфики», экс-защитник сборной Бразилии Луизао, чрезвычайный и полномочный посол Португалии на Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда.

Также будут присутствовать коммерческий директор мировой сети академий «Бенфика» Мигель Рейш, технический директор мировой сети академий «Бенфика» Давид Гомеш, коммерческий директор ФК «Бенфика» Бернардо Карвальо, скаут ФК «Бенфика» Тиаго Сильва, директор Футбольной академии «"Бенфика" Украина» Мария Кривопишина и спортивный директор Футбольной академии «Бенфика» Украина» Александр Кандауров, пишет news.rambler.ru.