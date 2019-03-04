Португальская "Бенфика" откроет футбольную академию в Украине

Понедельник, 04 Март 2019 Португалия Португалия

Португальская

Португальская "Бенфика" подписала соглашение об открытии футбольной академии в Украине.

"Бенфика" заключила соглашение об открытии футбольной академии в Украине. Договор подписали спортивный директор лиссабонского клуба Руй Кошта и директор футбольной академии в Украине Мария Кривопишина.

В академии будут заниматься мальчики и девочки в возрасте от 3-х до 16 лет. Обучение будет проводиться португальскими тренерами с лицензией UEFA Pro.

Ожидается, что школа Бенфики начнет работу в Киеве в апреле этого года. Набор детей планируют начать в марте, пишет 24tv.ua.

К слову, "Бенфика" после 22 сыгранных туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидера "Порту" составляет 1 очко.

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