Португальская экономика намного лучше, чем ожидалось

Президент Республики заявил, что португальская экономика «на вкус намного лучше», чем ожидалось, и что создается динамика, которая может позволить в текущем кварталу быть «хорошим».

По словам Марселу де Соуза, динамика создается в португальской экономике благодаря гражданскому строительству, экспортной промышленности, сельскому хозяйству, агропродовольственному сектору, части торговли и услуг.

«Я не думаю, что существует риск неудач в том, что важно для всех: это то, что в этом квартале - если не считать июль, мы знаем, что он всегда будет слабее - это будет хороший квартал, и четвертый квартал лучше», - подчеркнул Президент республики.

На прошлой неделе Национальный институт статистики (INE) объявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Португалии вырос на 4,9% во втором квартале по сравнению с первым и на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно INE, «на эту эволюцию влияет базовый эффект, поскольку ограничения экономической деятельности в результате пандемии ощущались более интенсивно в первые два месяца второго квартала 2020 года, что привело к прецеденту неограниченного сокращения экономическая активность".

Что касается показателей за второй квартал, «положительный вклад внутреннего спроса в изменение ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был подчеркнут, а вклад чистого внешнего спроса был менее отрицательным», подчеркивает INE.