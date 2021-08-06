Португальская экономика намного лучше, чем ожидалось

Пятница, 06 Август 2021 Португалия Португалия

Португальская экономика намного лучше, чем ожидалось

Так считает президент Марселу Ребелу де Соуза, когда его спросили об экономической ситуации в стране.

Президент Республики заявил, что португальская экономика «на вкус намного лучше», чем ожидалось, и что создается динамика, которая может позволить в текущем кварталу быть «хорошим».

По словам Марселу де Соуза, динамика создается в португальской экономике благодаря гражданскому строительству, экспортной промышленности, сельскому хозяйству, агропродовольственному сектору, части торговли и услуг.

«Я не думаю, что существует риск неудач в том, что важно для всех: это то, что в этом квартале - если не считать июль, мы знаем, что он всегда будет слабее - это будет хороший квартал, и четвертый квартал лучше», - подчеркнул Президент республики.

На прошлой неделе Национальный институт статистики (INE) объявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Португалии вырос на 4,9% во втором квартале по сравнению с первым и на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно INE, «на эту эволюцию влияет базовый эффект, поскольку ограничения экономической деятельности в результате пандемии ощущались более интенсивно в первые два месяца второго квартала 2020 года, что привело к прецеденту неограниченного сокращения экономическая активность".

Что касается показателей за второй квартал, «положительный вклад внутреннего спроса в изменение ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был подчеркнут, а вклад чистого внешнего спроса был менее отрицательным», подчеркивает INE.

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