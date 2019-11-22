Португальская еврейская община создала художественный фильм

Данный фильм, судя по всему, станет самым дорогим кинематографическим проектом, который создавался для любой европейской еврейской общины за всю её историю.

90-минутный фильм под названием «Сефарад» рассказывает о столетиях еврейской истории в Португалии, чередуя повествование о разных эпохах и расследуя отдельные истории реальных личностей, начиная с 15-го века и до современной эпохи. Фильм с бюджетом более 1,2 млн долларов будет выпущен на этой неделе на iTunes и 15 декабря - на Amazon Prime, пишет ТАСС.

В фильме, в частности, рассказывается об Артуре Карлосе де Барросе Басто, капитане армии, который в 1920-х годах помогал развивать еврейскую жизнь в Порту и впоследствии был ложно обвинен в сексуальных преступлениях и уволен из армии. Специалист по коммуникациям, работающий на еврейскую общину Португалии, сказал, что производство «финансируется из частных источников».