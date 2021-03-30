Португальская художница Паула Регу и ее лучшие работы в Лондоне

Вторник, 30 Март 2021 Португалия Португалия

Португальская художница Паула Регу и ее лучшие работы в Лондоне

Летом в британском музее Тейт откроется ретроспектива творчества знаменитой Паулы Регу.

Выставка позиционируется как самая большая и полная ретроспектива работ Паулы Регу, которая училась и жила в Великобритании в течение нескольких десятилетий.

Экспозиция будет доступна с 7 июля по 24 октября - на месяц позже, чем ожидалось.

В настоящее время музей закрыт из-за ограничений, введенных правительством для борьбы с пандемией Covid-19.

Паула Регу родилась в Лиссабоне в 1935 году. Подростком, во времена диктатуры Салазара, Паула уехала из Португалии, чтобы учиться в Художественной школе Слейда.

В то время португальская художница много общалась с английскими коллегами, и познакомилась со своим мужем, британским художником Виктором Уиллингом (1928-1988).

В 2004 году Паула Регу стала кавалером Большого креста португальского Военного ордена Святого Иакова и Меча (вручен президентом Жорже Сампайо), а в 2010 году художница была возведена королевой Елизаветой II в звание Дама-Командор Ордена Британской империи за вклад в искусство.

На фото: Паула Регу

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