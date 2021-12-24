Португальская икра захватывает мировые рынки

Икра морского ежа - ценный гастрономический продукт, который все чаще называют португальской икрой.

Она не пользуется большим спросом в самой Португалии, но на международных рынках может стоить более 200 евро за килограмм, говорит Тьяго Вердельюш, исследователь Центра морских и экологических наук Университета Коимбры (Калифорнийский университет).

Исследователь отметил, что «на некоторых рынках наблюдается все больший спрос и интерес» к морским ежам, в отличие от того, что происходит в Португалии.

«В Португалии этот продукт очень мало потребляется. Есть некоторые локализованные области, где это хорошо известный, традиционный продукт, и он пользуется большим спросом, но таких регионов очень мало», - подчеркнул Тьяго Вердельюш, ссылаясь на районы Виана-ду-Каштелу, Пенише и Эрисейра. В последнем проводится гастрономический фестиваль морских беспозвоночных.

Тиаго Вердельюш считает, что аквакультура морских ежей может играть важную роль, поскольку, будучи способной удовлетворить потребности рынка, она также снижает нагрузку на окружающую среду.