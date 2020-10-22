Португальская инициатива Fruta Feia получила награду Евросоюза

Проект Fruta Feia, подчеркивается в заявлении представительства Европейской комиссии в Португалии, на сегодняшний день сократил пищевые отходы в Португалии более чем на 2300 тонн, что сопоставимо с ежегодным объемом пищевых отходов от 13 000 человек.

Fruta Feia («Некрасивые фрукты») объясняет на своей странице, что в Европе около 30% фруктов и овощей теряется из-за своей внешности. В основе проекта лежит тот факт, что потребители идут в супермаркет, чтобы выбрать самые красивые фрукты, и, поскольку супермаркеты не продают некондиционные фрукты, их перестали покупать у фермеров, поэтому 30% фруктов уходило в отходы из-за неподходящего цвета, размера или формы.

Потребительский кооператив Fruta Feia закупает напрямую у фермеров продукты, отклоненные супермаркетами, и продает их по низкой цене в точках доставки. Каждую неделю каждый пункт доставки посещает около 300 покупателей, что экономит более тонны фруктов и овощей.

В 2020 году награды LIFE вручались во время «Зеленой недели ЕС», которая стартовала в Лиссабоне 19 октября и продолжилась в Брюсселе.

Программа LIFE - это финансовый инструмент ЕС для работы в области окружающей среды и климата. С 1992 года LIFE софинансировал около 5400 проектов в ЕС и в третьих странах. Бюджет на 2014-2020 годы был установлен в размере 3,4 миллиарда евро, а в следующем периоде (2021-2027) Комиссия предлагает увеличить финансирование почти на 60%.