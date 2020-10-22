Португальская инициатива Fruta Feia получила награду Евросоюза

Четверг, 22 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португальская инициатива Fruta Feia получила награду Евросоюза

Европейская премия LIFE за окружающую среду считается самой популярной среди общественности.

Проект Fruta Feia, подчеркивается в заявлении представительства Европейской комиссии в Португалии, на сегодняшний день сократил пищевые отходы в Португалии более чем на 2300 тонн, что сопоставимо с ежегодным объемом пищевых отходов от 13 000 человек.

Fruta Feia («Некрасивые фрукты») объясняет на своей странице, что в Европе около 30% фруктов и овощей теряется из-за своей внешности. В основе проекта лежит тот факт, что потребители идут в супермаркет, чтобы выбрать самые красивые фрукты, и, поскольку супермаркеты не продают некондиционные фрукты, их перестали покупать у фермеров, поэтому 30% фруктов уходило в отходы из-за неподходящего цвета, размера или формы.

Потребительский кооператив Fruta Feia закупает напрямую у фермеров продукты, отклоненные супермаркетами, и продает их по низкой цене в точках доставки. Каждую неделю каждый пункт доставки посещает около 300 покупателей, что экономит более тонны фруктов и овощей.

В 2020 году награды LIFE вручались во время «Зеленой недели ЕС», которая стартовала в Лиссабоне 19 октября и продолжилась в Брюсселе.

Программа LIFE - это финансовый инструмент ЕС для работы в области окружающей среды и климата. С 1992 года LIFE софинансировал около 5400 проектов в ЕС и в третьих странах. Бюджет на 2014-2020 годы был установлен в размере 3,4 миллиарда евро, а в следующем периоде (2021-2027) Комиссия предлагает увеличить финансирование почти на 60%.

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