Португальская компания признана признана лучшим стартапом в мире

После получения награды за лучший стартап в Западной Европе компания по производству пневматических технологий Magnevane, расположенная в Трофе, была признана лучшим стартапом в мире по итогам финала Unicorn Battle Cup.

«Признание со стороны Unicorn Battle представляет собой шаг вперед к амбициям Magnevane и эффективному и устойчивому развитию в секторе пневматической промышленности», - объясняет стартап.

Magnevane, как член бизнес-ассоциации Португалии (AEP), выбрала Португалию как на основу для I&D и индустриализации в 2019 году и приобрела завод в Трофе.

Стартап разработал технологию, которая повышает эффективность пневматических двигателей более чем на 40%.