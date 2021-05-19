Португальская компания признана признана лучшим стартапом в мире

Среда, 19 Май 2021 Португалия Португалия

Португальская компания признана признана лучшим стартапом в мире

Компания Magnevane, расположенный в Трофе, выиграла финал мирового конкурса стартапов Unicorn Battle Cup.

После получения награды за лучший стартап в Западной Европе компания по производству пневматических технологий Magnevane, расположенная в Трофе, была признана лучшим стартапом в мире по итогам финала Unicorn Battle Cup.

«Признание со стороны Unicorn Battle представляет собой шаг вперед к амбициям Magnevane и эффективному и устойчивому развитию в секторе пневматической промышленности», - объясняет стартап.

Magnevane, как член бизнес-ассоциации Португалии (AEP), выбрала Португалию как на основу для I&D и индустриализации в 2019 году и приобрела завод в Трофе.

Стартап разработал технологию, которая повышает эффективность пневматических двигателей более чем на 40%.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)