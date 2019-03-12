Португальская компания создала искусственный интеллект для борьбы с пожарами

Вторник, 12 Март 2019 Португалия Португалия

Португальская компания создала искусственный интеллект для борьбы с пожарами

Разработчики выиграли престижный конкурс IBM Watson Build в США.

Португальская компания-разработчик Compta выиграла престижный американский конкурс IBM Watson Build, представив уникальное программное обеспечение для борьбы с пожарами. Сервис с названием Bee2FireDetection обладает искусственным интеллектом и является первым программным обеспечением такого рода для обнаружения очагов возгорания.

Конкурс, где соревнуются разработчики систем на основе искусственного интеллекта, завершился в Сан-Франциско 11 февраля. Однако, известно об этом стало только сейчас.

«Эта технология может привести нас в новый мир, где искусственный интеллект поможет людям в борьбе с пожарами по всему миру», - рассказал журналистам Жорж Дельгадо, глава португальской компании.

Сообщается, что на этапе подачи заявок на конкурс было прислано 400 проектов со всего мира.

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