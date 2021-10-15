Португальская молодежь боится остаться без пенсии

Первые выводы исследования, недавно проведенного Observador Cetelem, показывают, что 94% португальских молодых людей одной из главных проблем в их жизни считают отсутствие финансовой стабильности.

Международное исследование под названием «Быть ​​молодым сегодня: какие пути к независимости?» опросило около 5 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет в шести европейских странах: Бельгии, Чехии, Италии, Румынии, Великобритании и Португалии.

Список проблем португальской молодежи включает для 88% отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, для 87% риск остаться без работы, для 83% риск не иметь пенсии по возрасту и для 82% перспектива получения пенсии, не имея собственного дома.

Возможность не получить пенсию по возрасту беспокоит и португальцев, и итальянцев, но лишь 44% румын. Бельгийцы и англичане, живущие с более надежными системами социального обеспечения, по-прежнему проявляют внимание к этой теме более чем в 60% случаев.

Исследование показывает, что, хотя 90% молодых людей в шести странах охвачены желанием иметь собственный дом, более половины по-прежнему живут с родителями (51%).

Среди них 67% - в возрасте от 18 до 24 лет и 32% - в возрасте от 25 до 30 лет.

Хотя большинство из тех, кто живет со своей семьей, все еще учатся или ищут свою первую работу, 34% продолжают жить с родителями, несмотря на то, что уже работают.

Исследование было проведено исследовательской фирмой Harris Interactive посредством онлайн-опроса, проведенного с 30 июля по 11 августа 2021 года одновременно в 6 странах.