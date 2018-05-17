Португальская молодежь не торопится оставлять родительский дом

По данным официального статистического бюро ЕС, в среднем молодые европейцы покидают дома своих родителей в возрасте 26 лет, но между государствами-членами существуют большие различия.

Так, молодые люди из скандинавских стран перестают жить с родителями вскоре после того, как им исполнится 20 лет (Швеция - 21 год), Дания (21,1) и Финляндия (21,9); в Люксембурге показатель составляет 21,4 года.

В то же время странами, в которых молодые люди дольше всего продолжали жить со своими родителями, были Мальта (32,2 года), Хорватия (31,9), Словакия (30,8), Италия (30,1), Греция ( 29,4), Испания (29,3) и Португалия (29,2).