Португальская обувь делает ставку на производство

Доля европейской обувной промышленности резко упала за последние десятилетия: с 30% мирового производства в 1980-х годах до 3,2% в настоящее время, при этом основные европейские производители - Италия, Испания и Португалия - делают ставку на разные стратегии.

«Хотя 2020 год оказался нетипичным из-за сильного воздействия пандемии на отрасль и падения производства на 15,8% по сравнению с 2019 годом, несомненно, что на Азию приходилось 9 из 10 произведенных пар обуви», - отмечается в анализе, опубликованном Португальской ассоциацией производителей обуви, компонентов, изделий из кожи и заменителей (APICCAPS).

Этот анализ также показывает, что основные европейские игроки рынка обуви, а именно Италия (13 место в мире по производству обуви в 2020 году), Испания (17 место) и Португалия (20 место), предприняли «различную динамику вмешательства»: Португалия инвестирует в производство, а Италия и Испания - в диверсификацию.

Так, Италия, которая долгое время была эталонным производителем обуви, зафиксировала падение производства примерно на 35% за последнее десятилетие.

Производство в Испании за десятилетие сократилось с 95 до 72 млн пар (на 24,2%), а Португалия, напротив, с 2010 года увеличила производство на 6,5% - до 66 млн пар.