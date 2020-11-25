Португальская певица Мария Мендеш номинирована на премию «Грэмми»

Аранжировки написаны совместно с пианистом Джоном Бисли, как было объявлено сегодня.

Среди объявленных сегодня номинантов в категории «Лучший сборник саундтреков для Visual Media» также значится саундтрек к фильму «Евровидение: история огненной саги» на тему «Любовь вдвоем» в исполнении Сальвадора Собрала.

Певица Мария Мендеш номинирована на Грэмми за лучшую аранжировку, инструментал и вокал в композиции «Asas Fechadas» Амалии Родригеш. Песня вошла в альбом «Close to me», записанный с Джоном Бисли и MetropoleOrkest из Голландии в октябре 2019 года.

«Close to me» - третий альбом португальской певицы, живущей в Нидерландах более десяти лет, и первый полностью исполненный на португальском языке.

63-я церемония Грэмми запланирована на 31 января 2021 года.