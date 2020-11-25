Португальская певица Мария Мендеш номинирована на премию «Грэмми»

Среда, 25 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португальская певица Мария Мендеш номинирована на премию «Грэмми»

Мария Мендеш может получить североамериканскую музыкальную премию за аранжировки на тему «Asas Fechadas».

Аранжировки написаны совместно с пианистом Джоном Бисли, как было объявлено сегодня.

Среди объявленных сегодня номинантов в категории «Лучший сборник саундтреков для Visual Media» также значится саундтрек к фильму «Евровидение: история огненной саги» на тему «Любовь вдвоем» в исполнении Сальвадора Собрала.

Певица Мария Мендеш номинирована на Грэмми за лучшую аранжировку, инструментал и вокал в композиции «Asas Fechadas» Амалии Родригеш. Песня вошла в альбом «Close to me», записанный с Джоном Бисли и MetropoleOrkest из Голландии в октябре 2019 года.

«Close to me» - третий альбом португальской певицы, живущей в Нидерландах более десяти лет, и первый полностью исполненный на португальском языке.

63-я церемония Грэмми запланирована на 31 января 2021 года.

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