Португальская пивоваренная инвестирует в солнечную энергию

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португальская пивоваренная инвестирует в солнечную энергию

Португальская компания по производству пива инвестирует 1,4 млн евро в установку солнечных батарей.

На этой неделе руководство португальской пивоваренной компании Central de Cervejas (SCC) объявило, что инвестировало 1,4 миллиона евро в установку 6300 фотоэлектрических панелей на своем пивоваренном заводе в Виалонге, а также на заводе по розливу бутылок в Агуа-де-Лузу в Меальяде.

Согласно информации, опубликованной в заявлении, группа установила «3150 панелей на своем заводе в Виалонге и 3150 на заводе в Агуа-де-Лузо в Меальяде, с установленной мощностью в один пиковый мегаватт (МВт) на каждом блоке, что будет давать компании глобальную инвестиции в размере 1,4 млн. евро".

Этот проект является частью программы устойчивого развития компании и направлен на производство 2845 мегаватт-часов солнечной энергии в год и сокращение выбросов углекислого газа (CO2) примерно на 1200 тонн в год, «что эквивалентно ежегодному улавливанию CO2, которое осуществляют 53 000 деревьев»

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)