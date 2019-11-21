Португальская пивоваренная инвестирует в солнечную энергию

На этой неделе руководство португальской пивоваренной компании Central de Cervejas (SCC) объявило, что инвестировало 1,4 миллиона евро в установку 6300 фотоэлектрических панелей на своем пивоваренном заводе в Виалонге, а также на заводе по розливу бутылок в Агуа-де-Лузу в Меальяде.

Согласно информации, опубликованной в заявлении, группа установила «3150 панелей на своем заводе в Виалонге и 3150 на заводе в Агуа-де-Лузо в Меальяде, с установленной мощностью в один пиковый мегаватт (МВт) на каждом блоке, что будет давать компании глобальную инвестиции в размере 1,4 млн. евро".

Этот проект является частью программы устойчивого развития компании и направлен на производство 2845 мегаватт-часов солнечной энергии в год и сокращение выбросов углекислого газа (CO2) примерно на 1200 тонн в год, «что эквивалентно ежегодному улавливанию CO2, которое осуществляют 53 000 деревьев»