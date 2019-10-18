Португальская полиция арестовала 58 человек

Из общего числа арестованных силами PSP (полиция общественной безопасности), 39 было задержано за торговлю наркотиками. Также было изъято 88 угнанных транспортных средств.

Операция, проводимая силами офицеров PSP имела название JAD Mobile II и завершилась 4 октября.

В заявлении PSP говорится, что в ходе операции, организованной при поддержке FRONTEX и проходившей с 23 сентября по 4 октября, было изъято 33 огнестрельного оружия, 39 единиц незаконного оружия, 117 патронов, 3,13 кг каннабиса, 1,5 кг кокаина, 178 г героина и 158 г экстази.

Эта операция была частью европейской междисциплинарной программы, направленной против криминальных угроз (EMPACT) и проектов по борьбе с преступлениями против собственности (OPC). Организации FRONTEX, EUROPOL, INTERPOL, CELBET и CARPOL также присоединились к операции, обеспечивая информационную поддержку в режиме реального времени.

PSP поясняет, что цель операции заключалась в том, чтобы вернуть похищенные транспортные средства, противостоять незаконной иммиграции и деятельности организованных преступных группировок.

За операцией PSP наблюдали представители других стран, в том числе Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Германии, Косово, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Нидерландов и Соединенного Королевства, пишет ТАСС.

В ходе операции в штаб-квартире FRONTEX в Варшаве был создан оперативный координационный центр с участием представителей нескольких европейских стран, что позволило осуществлять обмен информацией в режиме реального времени между участвующими странами