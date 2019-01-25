Португальская полиция обнаружила 430 кг кокаина в бананах

Полиция конфисковала его, заявив, что кокаин высокого качества, который направлялся для потреб одной из банд в Испании, имел рыночную стоимость около 15 миллионов евро, пишет ТАСС.

Полиция также заявила, что пакеты кокаина, расфасованные по 1 килограмму, были спрятаны под бананами, которые были упакованы в коробки внутри двух транспортных контейнеров. Груз был обнаружен в порту Лейшоеш после получения информации о его прибытии от испанских коллег.