Португальская полиция поймала 314 водителей-нарушителей

На прошлой неделе более 300 человек были оштрафованы за вождение во время использования своих мобильных телефонов, в среднем 45 в день, в рамках операции «Отключение телефона», проводимой полицией по всей стране.

В период с 30 сентября по 6 октября полиция выявила 314 подобных правонарушения.

За этот период полиция провела 446 операций по остановке и проверке транспорта (в среднем 63 в день), было проверено 15 376 транспортных средств и арестовано 110 человек (в среднем 16 человек в день за различные правонарушения). Из 110 задержанных 57 пострадали из-за вождения без прав, 48 - за вождение под воздействием алкоголя и 12 за другие нарушения, пишет ТАСС.

В ходе операции было выдано 3327 штрафов (в среднем 475 в день), из которых 314 за использование мобильного телефона во время вождения, 1099 за превышение скорости (47 легких, 980 серьезных и 72 - очень серьезных).

Полиция также наложила 84 штрафа за отсутствие страховки, 86 за неиспользование ремня безопасности и 24 за нежелание остановиться на красном светофоре.