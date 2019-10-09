Португальская полиция поймала 314 водителей-нарушителей
В течение прошлой недели португальская дорожная полиция поймала 314 водителя за использование мобильных телефонов во время вождения.
На прошлой неделе более 300 человек были оштрафованы за вождение во время использования своих мобильных телефонов, в среднем 45 в день, в рамках операции «Отключение телефона», проводимой полицией по всей стране.
В период с 30 сентября по 6 октября полиция выявила 314 подобных правонарушения.
За этот период полиция провела 446 операций по остановке и проверке транспорта (в среднем 63 в день), было проверено 15 376 транспортных средств и арестовано 110 человек (в среднем 16 человек в день за различные правонарушения). Из 110 задержанных 57 пострадали из-за вождения без прав, 48 - за вождение под воздействием алкоголя и 12 за другие нарушения, пишет ТАСС.
В ходе операции было выдано 3327 штрафов (в среднем 475 в день), из которых 314 за использование мобильного телефона во время вождения, 1099 за превышение скорости (47 легких, 980 серьезных и 72 - очень серьезных).
Полиция также наложила 84 штрафа за отсутствие страховки, 86 за неиспользование ремня безопасности и 24 за нежелание остановиться на красном светофоре.