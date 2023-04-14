Португальская рыба пользуется мировым спросом

«Португальский рыбный сектор с каждым годом продолжает увеличивать свой экономический вес в стране и, прежде всего, экспорт: в 2022 году мы экспортировали более чем на 1100 миллионов евро, а в 2023 году мы прогнозируем увеличение до 15%, что превышает 1250 миллионов», - говорит президент ALIF Мануэл Тарре.

По словам президента ассоциации, этому росту способствовало присутствие португальской промышленности на крупных международных ярмарках, таких как Seafood Expo Global в Барселоне.

На этой ярмарке португальская промышленность по производству морепродуктов будет иметь наибольшее представительство за всю историю: 18 бизнес-групп из разных уголков страны и из всех подсекторов рыболовства, портов, производственных предприятий, аквакультуры и маркетинга.

По данным ALIF, в настоящее время португальская рыба является наиболее важным агропродовольственным продуктом в экспорте страны, за ней следуют вино, оливковое масло и овощи.

По данным ассоциации, глобальный рост спроса на продукты, связанные с морской экономикой, за последнее десятилетие «соответствует растущей озабоченности потребителей своей едой и здоровьем».