Португальская синематека возглавит европейский образовательный кинопроект

Проект получит финансовую поддержку от программы Creative Europe.

CinEd был создан в 2015 году и до настоящего времени координировался Французским институтом. Главная цель программы - «способствовать открытию европейского кино среди молодежи от 6 до 18 лет».

Работа в CinEd будет развиваться в сотрудничестве со школами, учителями и восемью странами-членами этого консорциума по вопросам кинообразования: Португалия, Испания, Италия, Болгария, Франция, Чехия, Хорватия и Германия.

За пять лет существования CinEd было проведено около 1400 кинопоказов для более 62 тысяч студентов и 233 обучающих мероприятия для учителей.