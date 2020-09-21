Португальская синематека возглавит европейский образовательный кинопроект

Понедельник, 21 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португальская синематека возглавит европейский образовательный кинопроект

Cinemateca Portuguesa возглавит в течение следующих двух лет европейский образовательный проект в области кино под названием CinEd.

Проект получит финансовую поддержку от программы Creative Europe.

CinEd был создан в 2015 году и до настоящего времени координировался Французским институтом. Главная цель программы - «способствовать открытию европейского кино среди молодежи от 6 до 18 лет».

Работа в CinEd будет развиваться в сотрудничестве со школами, учителями и восемью странами-членами этого консорциума по вопросам кинообразования: Португалия, Испания, Италия, Болгария, Франция, Чехия, Хорватия и Германия.

За пять лет существования CinEd было проведено около 1400 кинопоказов для более 62 тысяч студентов и 233 обучающих мероприятия для учителей.

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