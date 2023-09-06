Португальская столица - город инноваций

Город Лиссабон входит в число шести полуфиналистов гонки за звание Европейской столицы инноваций 2023 года наряду со Стамбулом (Турция), Киевом (Украина), Львовом (Украина), Варшавой (Польша) и Башакшехиром (Турция).

«Участие в этом выборе Европейской комиссии является доказательством и признанием напряженной работы, которая была проделана для того, чтобы быть в авангарде и сделать Лиссабон городом инноваций», - подчеркивает мэр столицы Карлуш Моэдаш.

Эта награда, присуждаемая Европейской комиссией, отмечает города, которые лучше всего продвигают инновации в сообществах .

Лиссабон сегодня является признанным лидером в области инноваций и обладает огромным потенциалом для привлечения компаний и специалистов со всего мира.

«Мы способны быть лучшими во многих областях, и мы должны реализовать свои амбиции. Инновации имеют основополагающее значение для роста, конкурентоспособности и развития нашего общества », - утверждает муниципалитет.

По мнению Европейской комиссии, «города являются естественным пространством для инноваций и идеальным способом размышлять, предлагать и тестировать новые идеи и продукты и, таким образом, улучшать жизнь своих жителей».

После того как Лиссабон вошел в число шести полуфиналистов, теперь остается дождаться выбора трех городов-финалистов , а затем, в ноябре этого года, объявления города-победителя.