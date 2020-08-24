Португальские археологи обнаружили «Вудхендж»

Археологические раскопки в районе Эвора позволили открыть необычное сооружение, возведенное на Пиренейском полуострове в доисторические времена.

Археологи отнесли сооружение к церемониальному типу. Похожие постройки уже встречались на территории Центральной Европы и Британских островов, их обозначили как «Вудхендж», «деревянные версии Стоунхенджа» или просто «деревянные круги».

По словам руководителя раскопок Антониу Валера, это было церемониальное круглое сооружение диаметром 20 метров. Деревянные столбы не сохранились, но археологи раскопали круглые «фундаменты», в которых они были закреплены. По мнению археологов, данный объект мог использоваться на протяжении 1400 лет, начиная с конца среднего неолита (около 3400 г. до н.э.) и до начала бронзового века (около 2000 г. до н.э.).

Находка располагается в центре огромного огражденного котлована в комплексе Perdigoes, она дополняет мегалитический ландшафт, который простирается между участком и возвышенностью Monsaraz.

Возможный вход внутрь сооружения ориентирован на период летнего солнцестояния – этот факт усиливает космологический характер «Вудхенджа». Европейские «деревянные круги» построены таким же способом: их входы выровнены по астрономическому принципу, что подчеркивает тесную связь между данными строениями и неолитическими взглядами на мир.

Находка увеличивает и без того значимую научную ценность Perdigoes в контексте европейского исследования неолита. Сам комплекс в 2019 году признан национальным памятником. Раскопки на его территории продолжаются в течение 23 лет, в них принимают участие португальские и зарубежные исследователи.