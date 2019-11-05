Португальские астрономы обнаружили планету, избежавшую убийства

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Космический телескоп НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) предназначен для поиска экзопланет. Кроме того, его фотометрические приборы позволяют проводить астеросейсмические измерения, с помощью которых фиксируются колебания на поверхности звезд. По характеру этих колебаний можно судить о строении и составе звезды, а также о характере процессов, происходящих в ее недрах, пишет РИА Новости.

Колебания связаны с внутренней конвекцией, которая возникает в звездах на стадии их превращения в красных гигантов. В это время в ядрах звезд заканчивается водород, и они начинают быстро расширяться, достигая огромных размеров — от 100 до 800 солнечных радиусов. При этом они поглощают свои планетные системы. У всех известных красных гигантов, для которых уверенно фиксируются астросейсмические колебания, планеты уже отсутствуют.

Международной команде астрофизиков во главе с Тиаго Кампанте (Tiago L. Campante) из Института астрофизики и космических наук при Университете Порту (Португалия) впервые удалось зафиксировать колебания у звезд, имеющих свои экзопланеты, — красных гигантов HD 212771 и HD 203949.

Определив с помощью астеросейсмологии основные свойства обеих звезд, такие как масса, размер и возраст, ученые сосредоточились на более детальном изучении системы звезды HD 203949. Нужно было понять, как ее планета могла избежать поглощения во время расширения звезды.

Исходя из расчетов, планета должна находиться значительно дальше от звезды, чем реально наблюдается. Ученые провели моделирование, результаты которого позволяют предполагать, что внутренние процессы в звезде привели к смещению орбиты планеты, как бы притянув последнюю ближе к звезде.