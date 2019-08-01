Португальские банки конфисковали картины Мондриана и Бэкона

Как сообщает The Guardian, бизнесмен Жозе Берардо должен трем банкам страны почти миллиард евро.

В качестве залога предприниматель предложил свою коллекцию искусства, которая включает около 900 работ, в том числе картины Пита Мондриана, Жоана Миро и Фрэнсиса Бэкона, пишет euromag.ru.

Однако долгое время конфисковать коллекцию не получалось – большая часть произведений выставляется в музеях Лиссабона и охраняется государством, что делает их недоступными для банков.

Однако спустя три месяца правительство Португалии подтвердило, что коллекция переходит в стоимость банков.

Ранее у Берардо конфисковали недвижимость на Мадейре.