Португальские блюда - среди 100 лучших в мире

Понедельник, 02 Январь 2023 Португалия Португалия

Португальские блюда - среди 100 лучших в мире

TasteAtlas опубликовала рейтинг лучших блюд мира за 2022 год, и Португалия внесла четыре строки в топ-100.

Лучший деликатес из Португалии - это Ameijoas à Bulhão Pato, которая заняла третье место в мировом списке, основываясь на более чем 100 000 отзывов на веб-сайте TasteAtlas.

Чуть дальше по таблице мы видим Carne de porco á Alentejana на 25 -м месте, за которым следуют Frango Assado com piri piri на 34 месте и Leitão da Bairrada на 89-м месте.

Топ 2022 года TasteAtlas возглавляет японское каре, разновидность карри. На втором месте пиканья из Бразилии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)