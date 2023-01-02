Португальские блюда - среди 100 лучших в мире

Лучший деликатес из Португалии - это Ameijoas à Bulhão Pato, которая заняла третье место в мировом списке, основываясь на более чем 100 000 отзывов на веб-сайте TasteAtlas.

Чуть дальше по таблице мы видим Carne de porco á Alentejana на 25 -м месте, за которым следуют Frango Assado com piri piri на 34 месте и Leitão da Bairrada на 89-м месте.

Топ 2022 года TasteAtlas возглавляет японское каре, разновидность карри. На втором месте пиканья из Бразилии.