Португальские дети живут в нездоровых семьях

Среда, 25 Май 2022 Португалия Португалия

Португальские дети живут в нездоровых семьях

Согласно отчету Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), португальские дети страдают в основном из-за жилищных проблем.

В отчете подчеркивается, что около 8% португальских детей живут в жилищах с серьезными проблемами.

Около 35% бедных семей с детьми в Португалии не могут согреться в своих домах, а 25% семей страдают от шума и шумового загрязнения.

Каждый пятый португальский ребенок подвергается воздействию сырости и плесени дома, а каждая десятая бедная семья с детьми живет в домах с недостаточным естественным освещением.

Более половины молодых португальцев чувствуют себя «преданными» правительством, когда речь заходит о климатическом кризисе, и около трети считают, что не хотят иметь детей «из-за изменения климата».

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