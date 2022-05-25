Португальские дети живут в нездоровых семьях

В отчете подчеркивается, что около 8% португальских детей живут в жилищах с серьезными проблемами.

Около 35% бедных семей с детьми в Португалии не могут согреться в своих домах, а 25% семей страдают от шума и шумового загрязнения.

Каждый пятый португальский ребенок подвергается воздействию сырости и плесени дома, а каждая десятая бедная семья с детьми живет в домах с недостаточным естественным освещением.

Более половины молодых португальцев чувствуют себя «преданными» правительством, когда речь заходит о климатическом кризисе, и около трети считают, что не хотят иметь детей «из-за изменения климата».