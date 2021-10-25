Португальские дома - наименее энергосберегающие в Европе

Понедельник, 25 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португальские дома - наименее энергосберегающие в Европе

Таковы выводы экологической ассоциации Zero из недавнего отчета исследовательской группы Европейской комиссии JRC.

Португалия является страной в Европейском союзе (ЕС) с самой низкой экономией энергии в жилых зданиях. Из 28 стран ЕС она представляет самые низкие значения экономии энергии в жилых зданиях трех уровней реконструкций: глубокий, средний и легкий.

Так, в отношении нежилых зданий Португалия имеет самый низкий уровень сбережений по итогам легкого и среднего ремонта и предпоследний показатель капитального ремонта, уступая только Соединенному Королевству.

«Отчет демонстрирует, что глубокий ремонт оказал гораздо более значительное влияние на экономию энергии по сравнению с ремонтом легкой и средней сложности», - подчеркивает Zero.

Однако большая часть национальных инвестиций в ремонт приходилась на среднюю и легкую реконструкцию, где показатели экономии энергии ниже.

Ассоциация заявляет, что «португальский строительный фонд является устаревшим, особенно в жилом секторе» из-за набора проблем, которые влияют на энергетические характеристики национальных зданий. Помимо естественного старения материалов и отсутствия технического обслуживания влияют физические характеристики зданий и неэффективность установленных энергосистем.

Ассоциация считает, что налоговые льготы и финансовые инструменты, продвигаемые для повышения энергоэффективности в Португалии, дают «ограниченные результаты».

«Португалия все еще не достигла желаемых показателей энергоэффективности зданий, и ей необходимо продвигаться вперед с действиями на национальном уровне в соответствии с текущей политикой и стратегиями для достижения цели климатической нейтральности», - считает Zero.

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