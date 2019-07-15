Португальские достопримечательности в списке ЮНЕСКО

Президент Марселу Ребелу ди Соза счел эту новость причиной «большой радости для всех португальцев», в то время как премьер-министр Антониу Кошта сказал, что это «еще одна причина для большой гордости» за страну.

Королевский женский монастырь в Мафре, Святилище Бом Иисуса в Браге и Национальный музей Мачадо де Кастро в Коимбре были объявлены на прошлой неделе объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет ТАСС.

В заявлении, опубликованном на странице Президента Португалии, приветствуется решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). «Я тепло приветствую тех, кто подавал эти объекты в качестве кандидатур на включение, мэров, дипломатов, гражданские и церковные власти, а также всех тех, кто в гражданском обществе помогает развитию португальского физического, исторического, художественного, религиозного или интеллектуального наследия», - говорится в заявлении Президента.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящее время включает 1092 объекта в 167 странах