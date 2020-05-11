Португальские этапы велогонки «Вуэльта» отменены

Ранее из-за пандемии соревнования были перенесены.

На официальном сайте организаторов сообщается, что будут отменены этапы в португальских городах Порту, Матозиньюш и Визеу, пишет news.sportbox.ru.

-В такой ситуации мы должны уметь принимать подобные решения. Жаль, что у нас не будет возможности посетить Португалию в этом году. Мы продолжим поддерживать и налаживать связи, которые у нас сложились с Португалией, чтобы вернуться в эту страну, когда ситуаця этого позволит, — сказал директор «Вуэльты» Хавьер Вильен.

Также появилась информация, что гонка начнется 24 октября.