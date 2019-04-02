Португальские футболисты "Порту" продолжат карьеру в "Атлетико"

Вторник, 02 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португальские футболисты

Футболисты "Порту" Алекс Теллес и Эктор Эррера покинут португальскую команду летом и продолжат карьеру в мадридском "Атлетико".

По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось с "Порту" о трансфере бразильца Теллеса за сумму в 30 миллионов евро. Мексиканец Эррера, в свою очередь, пополнит состав "Атлетико" на правах свободного агента и подпишет с "матрасниками" контракт сроком на пять лет, пишет РИА Новости.

Теллес выступает за "Порту" с 2016 года и с тех пор провел за команду 89 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 7 мячей. Эррера играет за "Порту" с 2012 года, в его активе 158 матчей в чемпионате страны и 24 мяча.

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