Португальские футболисты - в топ-10 самых дорогих в мире
Рубен Диаш и Бруну Фернандеш занимают 8 и 9 строчки рейтинга.
Football Benchmark обновил таблицу самых ценных игроков мирового футбола.
Рубен Диаш и Бруно Фернандеш получили по собственной позиции в рейтинге.
Рубен Диаш («Манчестер Сити») и Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед») занимают восьмую и девятую позиции в таблице, подготовленной Football Benchmark - платформой, которая анализирует данные и показатели футболистов и клубов в партнерстве с консалтинговой компанией Ace Advisory Zrt.
По данным Football Benchmark, рыночная стоимость Рубена Диаша оценивается в 100,6 млн евро.
Стоимость Бруно Фернандеша практически идентична: 100,4 млн евро.
Рейтинг возглавляет нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 230 миллионов евро.
В таблице доминируют игроки, играющие за английские клубы.
На фото: Рубен Диаш