Португальские футболисты - в топ-10 самых дорогих в мире

Понедельник, 18 Июль 2022 Португалия Португалия

Португальские футболисты - в топ-10 самых дорогих в мире

Рубен Диаш и Бруну Фернандеш занимают 8 и 9 строчки рейтинга.

Football Benchmark обновил таблицу самых ценных игроков мирового футбола.

Рубен Диаш и Бруно Фернандеш получили по собственной позиции в рейтинге.

Рубен Диаш («Манчестер Сити») и Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед») занимают восьмую и девятую позиции в таблице, подготовленной Football Benchmark - платформой, которая анализирует данные и показатели футболистов и клубов в партнерстве с консалтинговой компанией Ace Advisory Zrt.

По данным Football Benchmark, рыночная стоимость Рубена Диаша оценивается в 100,6 млн евро.

Стоимость Бруно Фернандеша практически идентична: 100,4 млн евро.

Рейтинг возглавляет нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 230 миллионов евро.

В таблице доминируют игроки, играющие за английские клубы.

На фото: Рубен Диаш

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