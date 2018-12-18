Португальские инвесторы заинтересованы в развитии портов Индонезии

Вторник, 18 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португальские инвесторы заинтересованы в развитии портов Индонезии

Семинар, посвященный развитию портовой деятельности в Индонезии, прошел в Лиссабоне.

Португальские инвесторы выразили интерес к морским портам Индонезии как страны с богатыми человеческими ресурсами, стабильным экономическим ростом и большим количеством граждан среднего класса. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил атташе посольства Индонезии Лоллан Панжаитан на семинаре, посвященном развитию портовой деятельности в Индонезии.

Семинар стал результатом сотрудничества между посольством Индонезии в Лиссабоне и влиятельной ассоциацией инженеров в Португалии, PROFORUM. В семинаре приняли участие сотни португальских инвесторов, занятых в портовом секторе, которые выразили интерес к наращиванию своей деятельности в Индонезии, пишет regnum.ru.

Посол Индонезии в Португалии призвал крупные компании вести бизнес в Индонезии.

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