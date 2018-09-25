Португальские коммунисты - за минимальную зарплату 650 евро

Об этом заявил генеральный секретарь PCP Жерониму де Соуза во время открытия публичной сессии, организованной коммунистической парламентской фракцией по изменениям в трудовом законодательстве и правам трудящихся.

«Увеличение национальной минимальной заработной платы (SNS) является необходимым по соображениям социальной справедливости и более справедливого распределения богатства», - полагает Жерониму де Соуза.

Лидер коммунистов также ссылается на «экономические причины» для увеличения SNS, поскольку он считает, что «растущая покупательная способность динамизирует внутренний рынок».