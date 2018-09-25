Португальские коммунисты - за минимальную зарплату 650 евро
Коммунистическая партия (PCP) представила резолюцию с требованием к правительству установить минимальную заработную плату в 650 евро с января 2019 года. При этом фракция предлагает повысить заработную плату для всех работников - как частного сектора, так и госслужащих.
Об этом заявил генеральный секретарь PCP Жерониму де Соуза во время открытия публичной сессии, организованной коммунистической парламентской фракцией по изменениям в трудовом законодательстве и правам трудящихся.
«Увеличение национальной минимальной заработной платы (SNS) является необходимым по соображениям социальной справедливости и более справедливого распределения богатства», - полагает Жерониму де Соуза.
Лидер коммунистов также ссылается на «экономические причины» для увеличения SNS, поскольку он считает, что «растущая покупательная способность динамизирует внутренний рынок».
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!